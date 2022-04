Des cancers plus nombreux et une espérance de vie qui est celle d'il y a 20 ans : dans le Nord à Denain, un rapport sanitaire est accablant

L'Observatoire régional de la santé et du social (OR2S) a rédigé un rapport sur le territoire de la Porte du Hainaut. Les résultats sont tristement significatifs.

Selon ce rapport, présenté fin janvier à la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut, les cancers sont plus nombreux dans le Denaisis et l'espérance de vie nettement moindre. Cette dernière serait celle d'il y a 20 ans en France. La consommation d'alcool et de tabac est montrée du doigt.

Denain, un peu moins de 20 000 habitants, dans le Nord, dans l'arrondissement de Valenciennes. Entre ces deux villes une dizaines de kilomètres. Ancienne capitale du charbon et de l'acier, Denain est située au cœur du bassin minier du Nord. Son taux de chômage est aujourd'hui d'environ 35%, contre 10% au niveau national (chiffres de 2018).

"Six ans d'espérance de vie en moins"

Le rapport d'enquête s'attaque d'abord à l'espérance de vie, sur des chiffres référents datant de 2010 à 2016. "Chez les hommes, on a 6 ans d’espérance de vie en moins dans le Denaisis que sur le niveau national. Pour les femmes, c’est moins 3,7 ans dans le Denaisis", explique un responsable de l'enquête cité par le journal l'Observateur qui estime que l'espérance de vie à la naissance, dans le Denaisis est celle d'il y a 20 ans en France.

Un homme sur trois y décède avant 65 ans, souvent de cancers ou de maladies cardio-vasculaires. La surmortalité liée au tabac est supérieure de 37% par rapport à la France. Par rapport à l’alcool, la surmortalité est présente aussi : avec des taux de +186 % chez les femmes sur le territoire couvert par l'étude par rapport à la France, +101 % pour les hommes. Et, la liste des taux nettement supérieurs à la normale, de se prolonger au fil des pages du rapport.

"Contrat local de santé"

Sur les causes, le rapport l’OR2S rappelle la situation sociale difficile du Denaisis avec +87 % d’allocataires RSA par rapport à la moyenne nationale, +57 % de chômage par rapport à la moyenne nationale. La communauté d'agglomération de la porte du Hainaut lance désormais un contrat local de santé selon France Bleu Nord pour faire face à la situation.