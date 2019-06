Douchy-les-Mines : l'autoroute A21 coupée après l'incendie d'une caravane

L'autoroute A21 est coupée à la circulation dans les deux sens à cause de l'incendie d'un poids-lourd, a priori d'une caravane de forain, sur l'A2 à hauteur de Douchy-les-Mines (Nord).



Le sinistre s'est déclaré en fin de matinée ce lundi 17 juin. Le véhicule a pris feu dans des circonstances encore inconnues, alors qu'il se trouvait à l'embranchement entre l'A2 et l'A21, qui démarre à cet endroit.



Son conducteur n'a pas été blessé, mais l'intervention des secours et les dégâts causés par les flammes sur les voies retardent la réouverture des voies. Les sorties de l'A2 vers l'A21 (Valenciennes vers Aix-Noulette et Paris vers Aix-Noulette) sont donc fermées, et devraient réouvrir vers 17h30, selon la DIR.