Grand Prix de Denain : le Belge Kenny Dehaes remporte l'édition 2018

"La victoire au GP de Denain avec la manière"

"Ik weet dat ik zo'n aankomst aankan, op kracht"

Adrien Petit en solitaire

Kenny Dehaes (BEL/Aqua Protect Veranclassic), les 170,5 km en 4 h 33:37 Hugo Hofstetter (FRA/Cofidis) Julien Duval (FRA/AG2R) Andrea Pasqualon (ITA/Wanty) Bram Welten (NED/Fortuneo) Coen Vermeltfoort (NED/Roompot) Shane Archbold (NZL/Aqua Blue Sport) Marc Sarreau (FRA/Groupama FDJ) Jimmy Turgis (FRA/Cofidis) Adrien Petit (FRA/Direct Énergie)

Le(Aqua Protect Veranclassic), sortant en puissance dans le dernier kilomètre pour terminer avec quelques longueurs d'avance sur le peloton,(Cofidis). Amputée de 21 kilomètres à cause des intempéries , qui avaient rendu la plupart des secteurs pavés impraticables durant la nuit, la course a été très animée.A 22 kilomètres de l'arrivée, l'équipe Direct Énergie a profité du vent de côté pour accélérer et créer une bordure, faisant exploser le peloton.Alors que les poursuivants revenaient, son leader,à 12 kilomètres du but. Juste avant la flamme rouge, il était toutefois repris par un petit groupe de costauds, au sein duquel figurait Kenny Dehaes.Bien plus rapide et frais que ses adversaires,, prenant le temps de savourer son succès.