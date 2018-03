Grand prix de Denain : les conditions météorologiques perturbent la course

Ils sont plus de 150 coureurs à s'affronter sur un parcours de 200 kilomètres.En raison de conditions météorologiques défavorables, les 21 kilomètres de pavés ne figurent pas dans le tracé final de la course qui se déroule ce dimanche 18 mars à partir de 15h15.Ce dernier sera emprunté trois fois par les coureurs.Les tronçons pavés de la course ont été jugés trop glissants pour être pratiqués par les cyclistes. L'équipe Vérandas Willems-Crelan, déjà sur place pour disputer la course s'est étonnée de la météo nordiste : "Nous sommes à Denain, mais qui a commandé la neige ?"Le départ de la course a dû être retardé.