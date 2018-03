LIVE. Suivez le Grand prix cycliste de Denain, dimanche 18 mars à 15h15

© DR



La grande répétition avant Paris-Roubaix

Le nouveau calendrier des courses voulu par La Fédération française de cyclisme en 2018 donne une belle visibilité à la course, rebaptisée pour sa 60e éditionSe déroulant quelques jours avant le(le 1er avril) et " l'enfer du Nord " (le 8 avril), Denain accède au rang des courses Flandriennes et accueille plus de coureurs professionnels cette année. 154 cyclistes son répartis dans 22 équipes.En 2017, c'est Arnaud Démare (FDJ), suivi de Nacer Bouhanni (Cofidis), qui avait remporté le Grand prix.La course est longue de, dont 21 kilomètres sur 12 secteurs pavés. Elle traverse 34 communes.Rendez-vouspour vivre le 60e "Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut", en direct sur les antennes de France 3 Hauts-de-France Normandie et Bretagne et en Live sur Facebook @france3nordpasdecalais

Arrivée aux alentours de 17 h. à Denain.







