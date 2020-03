Municipales à Denain : vers une participation en baisse ?

dans les bureaux de vote de Denain y’a rien qui est respecté — mimile😼 (@CamilleStieven2) March 15, 2020

Qui sont les candidats à Denain ?

Jacky Boucot (EXG) : "Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs"

Sébastien Chenu (RN) : "Sébastien Chenu - Nous sommes Denain"

Djemaï Drici (DVG) : "Rassemblement Denaisien"

Anne-Lise Dufour-Tonini (UG) : "Fiers d'être Denaisiens !"

Ahmed Hebbar (DVG) : "Denain pour tous tous pour Denain"

Yvon Riancho (DVG) : "Tous citoyens, Unis pour Denain !"

Quels y sont les enjeux ?

Denain, bastion de la gauche depuis près d'un siècle, va-t-il le rester ? Ce dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales, les Denaisiens sont appelés aux urnes ce dimanche dans un contexte très particulier, en pleine pandémie de coronavirus.Il y a six ans, à Denain, on avait enregistré un taux de participation de 54,10% au premier tour (et 6,63% de votes nuls ou blancs). Anne-Lise Dufour-Tonini avait alors été élue d'emblée avec 59,02%Dans le Nord, on enregistrait ce midi un taux de participation de 16,4% (contre 24% en 2014). À l'échelle de la France métropolitaine, ce taux est de 18,38%. Tout porte à croire que les chiffres de la participation se trouveront bien en-deçà cette année.Voici les six listes qui se présentent dans la ville nordiste (présentées dans l'ordre alphabétique, le nom de la maire sortante est en gras)Même 42 ans après, Denain porte toujours les stigmates de la faillite d'Usinor : 8850 postes supprimés, et un véritable traumatisme dont la "Ville-Usine", ex-capitale de l'acier et du charbon, peine à se relever.Le développement économique, mais aussi l'emploi (avec un taux de chômage de 34%) ont donc lourdement pesé dans la campagne des municipales, ainsi que l'environnement ou la sécurité.