Municipales à Denain : suivez le débat entre les six principaux candidats

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Qui sont les candidats qui débattent ?

Anne-Lise Dufour-Tonini , maire sortante PS, élue en 2011 et en lice pour un second mandat à la tête de la liste "Fiers d'être Denaisiens".

Sébastien Chenu , député RN du Nord et porte-parole du parti, à la tête de la liste "Nous sommes Denain".

Ahmed Hebbar , médecin et candidat "écolo-social" (DVG), à la tête de la liste "Denain pour Tous, Tous pour Denain".

Yvon Riancho ex-socialiste 'DVG) et proche de l'ancien maire (PS) Patrick Roy, à la tête de la liste "Tous citoyens, unis pour Denain".

Samy Tehami , qui représente Jacky Boucot , conseiller municipal (Lutte ouvrière) d'opposition dont il est le 3 e colistier.

Djemi Drici, conseiller municipal Sans étiquette, à la tête de la liste "Rassemblement denaisien".

Quels sont les enjeux à Denain ?

La carte des 300 débats diffusés sur France 3

Denain, fiche d'identité : Nombre d'habitants : 19 825 ( -2,61% entre 2012 et 2017 )

Taux de chômage : 36.05% (INSEE 2016)

Revenu fiscal de référence moyen par foyer :12 678 € (moyenne nationale : 25 476 € )

Dette de la ville par habitant : 970 € (moyenne des villes de taille similaire: 1039 €)

Qui dirigera Denain (Nord) et ses 20 000 habitants pour les cinq ans à venir ? À l'approche des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, nous accueillons sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais un débat entre les six principaux candidats.Il sera diffusé ce mercredi à 21H45.Chaque candidat viendra avec une photo de Denain qui incarne sa vision de la ville.Denain, ville à gauche depuis plus d'un siècle, porte toujours les stigmates de la faillite d'Usinor , qui annonçait il y a 40 ans le plus grand plan de licenciement de l'histoire (8850 postes supprimés). L'ancienne capitale de l'acier et du charbon, surnommée la "ville-usine", a depuis perdu un tiers de sa population.L'un des principaux thème sera donc celui du, dans une ville où le taux de chômage atteint les 34% et où 43% de la population vit sous le seuil de la pauvreté.L', et notamment la pollution laissée par Usinor dans les sols et sous-sols de la commune, devrait également s'inviter dans le débat.Enfin, lasera abordée, notamment à travers le rôle de la police municipale, l'efficacité ou non des caméras de surveillance, la prévention ou encore le déploiement de médiateurs dans les quartiers.