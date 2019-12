Municipales : Sébastien Chenu (RN) sera candidat à Denain

"Après avoir beaucoup consulté, échangé, écouté, j'ai décidé d'être candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains", a annoncé Sébastien Chenu dans un communiqué. "Je souhaite permettre aux Denaisiens de choisir leur avenir plutôt que de le subir. Il n'y a aucune fatalité, Denain peut se redresser", a-t-il ajouté, évoquant "le déclin" d'une ville "abandonnée aux pratiques douteuses".



Âgé de 46 ans, le porte-parole du RN entend apporter "la sécurité, la propreté, la solidarité, le développement économique et la proximité" face à la maire PS Anne-Lise Dufour-Tonini, candidate à sa succession.



En juin 2017, Sébastien Chenu, ancien cadre de l'UMP, a été élu député avec 57,4% des voix dans cette ville ouvrière de 20 000 habitants, dirigée par la gauche depuis plus d'un siècle.