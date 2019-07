Natation : le Denaisien Marc-Antoine Olivier, vice-champion du monde au 10km eau libre

Marc-Antoine Olivier avec sa médaille d'argent du 10 km eau libre. / © MAXPPP

Médaillé de bronze olympique en 2016 et mondial en 2017, Marc-Antoine Olivier (22 ans) a été devancé au sprint, de deux dixièmes, par l'Allemand Florian Wellbrock, vainqueur en 1h 47 min 55 sec 9/10e (contre 1h47:56.1). Un autre Allemand, Rob Muffels, complète le podium (1h47:57.4).L'autre Français en course, David Aubry (23 ans), qui s'entraîne aussi sous la houlette de Philippe Lucas à Montpellier, s'est également invité à Tokyo l'été prochain en prenant la dixième et dernière place qualificative (1h48:05.1).Il s'agit de la deuxième médaille de la semaine de compétition en eau libre pour les nageurs français, après l'argent du 5 km obtenu par le jeune Logan Fontaine samedi.Dans les eaux sud-coréennes ce mardi matin, Marc-Antoine Olivier et David Aubry ont nagé "une de (leurs) courses les plus difficiles", menée à un "train d'enfer" notamment par l'Italien Gregorio Paltrinieri et l'Allemand Florian Wellbrock, futur vainqueur au sprint.Arrivé avec la "hâte d'en découdre" après avoir connu sa "meilleure préparation", loin de sa saison précédente "pas facile" hâchée par deux blessures (fissure du sacrum et biceps), Olivier n'a pas été déçu du voyage. "On a rarement eu des courses comme ça. Paltrinieri a mis un rythme très dur dès le début. Ça se battait beaucoup. J'ai essayé de démarrer (à un moment donné), de mettre un rythme assez soutenu pour creuser l'écart, mais avec la qualification olympique, tout le monde est au meilleur niveau et a réussi à s'accrocher", décrit le nageur nordiste, pas totalement comblé par sa deuxième place."C'est une très belle course, une belle deuxième place, la qualification olympique est là, donc j'ai le sourire, mais j'espère que ce sera l'or aux jeux Olympiques. Ce n'est que partie remise pour l'année prochaine", lance-t-il.