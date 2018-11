Procès du père de Djason, battu à mort parce qu'il pleurait : “Je suis désolé, je regrette énormément ce que j'ai fait”

Procès du père de Djason, battu à mort : "Je regrette énormément ce que j'ai fait"

Rappel des faits

La mère appelée à la barre demain

Le procès de Raphaël Gamez, le père du petit Djason mort sous les coups en janvier 2016 , s'est ouvert ce lundi 5 novembre à la Cour d'assises de Douai.Le prévenu avait à l'époque avoué avoirpour le faire tairePrès de trois ans après les faits, il est apparu à la barre cet après-midi et est revenu sur les faits en déclarant, les yeux rivés sur le sol : "".Des regrets que souligne son avocate, Me Anabelle Garlatti : "Il est dans un discours de repenti constant depuis le début des faits. Pas un jour ne se passe sans qu'il ne regrette les faits et sans qu'il ne pleure et qu'il ne regrette son geste."Dans la nuit du, quand la mère de Djason retrouve son enfant inanimé dans son lit, à Denain, près de Valenciennes, Raphaël Gamez lui explique queMais l'autopsie montre queL'accusé, âgé de 28 ans, jugé pour "violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner", est alors placé en garde à vue. Et raconte aux enquêteurs : pendant qu'il jouait à "Call of duty" sur sa console, "le petit Djason n'arrêtait pas de pleurer".Et de poursuivre : "Moi, je m'énervais sur le jeu vidéo. Je me suis rapproché de lui pour savoir pourquoi il pleurait. Plus je m'approchais, plus il pleurait (...)". Raphaël Gamez avoue alors avoir porté plusieurs coups de poing au thorax de l'enfant.L'enquête montre par ailleurs une violente dispute entre l'accusé et la mère du nourrisson peu avant les faits : "Elle voulait me parler, mais je ne l'ai pas écoutée, alors elle a éteint la Playstation, je me suis levé et je l'ai poussée contre le mur (...) j'étais hors de moi", avait expliqué Raphaël Gamez aux policiers., ainsi que de nouveaux témoins et des experts. Le verdict sera rendu mercredi.