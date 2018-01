Un suicide et une tentative de suicide à l'hôpital de Denain, les syndicats dénoncent “un malaise”

Deux faits dramatiques en moins d'un moins à l'hôpital de Denain. Le 16 décembre dernier, une infirmière âgée de moins de 30 ans a été sauvée de justesse. Elle a été retrouvée sur son lieu de travail, près des vestiaires, alors qu'elle s'était injectée un produit létal. Elle a pu être soignée et est depuis en arrêt pour "accident de travail".



Mercredi dernier, c'est un infirmier qui a été retrouvé pendu à son domicile. Il avait aussi moins de 30 ans. Le jour-même, alors qu'il était en repos, il a été reçu par sa hiérarchie de 11h à 12h. "Nous ne savons pas ce qui s'est dit à cet entretien", indique un syndicaliste qui précise immédiatement que les syndicats ont demandé une expertise pour éclaircir les circonstances de ce ce suicide qui a suscité un grand émoi à Denain. Les obsèques de cet infirmier ont eu lieu ce mardi.



Avant même les résultats de cette expertise demandée au CHSCT, les syndicalistes CGT dénoncent un "malaise à l'hôpital". "Pour les deux faits, à notre sens, c'est en lien avec le travail. La direction a trop rapidement conclu que l'hôpital n'avait pas de responsabilité. Nous demandons à l'expert un avis objectif", disent-ils.



"On est fracassés"



Au CHSCT de l'hôpital de Denain, ils ont pointé les problèmes suivants :



-activité exponentielle : 30000 entrées/ an dans cet hôpital, 27000 entrées il y a 3 ans

-dépassement régulier des 48 heures légales hebdomadaires

-exposition à la violence extérieure

-management sous pression et qui met la pression (notamment le non-remplacement de certains arrêts-maladie)

-épuisement professionnel (burn out)

-déficit de sommeil des agents



"On avait mis en garde la direction, précisent les syndicalistes. Là, avec cette tentative et ce suicide, on est fracassés. La pression peut conduire certains agents à envisager le pire. ils sont malheureusement de plus en plus nombreux à y penser. (...) Il y a eu un CHSCT extraordinaire en octobre sur les problèmes dans ce service. Mais derrière, rien n'a bougé. Aujourd'hui, on demande aux agents d'être productifs. le technique passe avant l'humain. Il faut que les patients ne passent pas trop de temps à l'hôpital. Ça devient une clientèle."



Nous avons contacté plusieurs fois la direction de l'hôpital. En vain pour l'instant.