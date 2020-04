VIDEO. Coronavirus : la piscine de Denain ouverte pour permettre aux soignants de se laver avant de rentrer chez eux

Un sas pour éviter de transporter le virus

Coronavirus : la piscine de Denain accueille toutes les professions exposées au virus

Reportage de L. Navez, B. Thery & A. Chantoiseau



Sécurité et propreté maximum

Comme toutes les piscines de France, celle de Denain avait fermé au public depuis le début du confinement, mis en place pour contenir l'épidémie de Covid-19. Mais ce lundi 30 mars, les douches sont devenues acessibles aux personnels soignants.Médecins, infirmiers, aide-soignants peuvent venir s'y laver, changer de vêtements après une journée de travail auprès des malades susceptibles d'être atteints par le coronavirus. Ils peuvent regagner ensuite leurs domiciles sans mettre en danger leurs familles. C'est le cas de Sébastien Capdeville, infirmier libéral de Denain. Il passe par la piscine avant et après ses visites aux patients :"Ça me rassure, ça me permet de prendre une douche avant de rentrer chez moi, de sécuriser dans des emballages dédiés mes affaires, et de pouvoir ensuite aller les laver chez moi, de façon séparée. Le but, c'est de vraiment pouvoir nous permettre de travailler en toute sécurité, d'avoir un lieu où on puisse se changer, et de mettre en sécurité nos familles ! "Dans les vestiaires, deux parcours ont été installés, afin de permettre de maintenir totalement les mesures barriéres : Un parcours propre pour ceux qui partent au travail, un parcours sale pour ceux qui en reviennent. Dans les douches, des distributeurs de savon antiseptique et pour protéger les vêtements et les chaussures souillées, des emballages plastiques sont mis à disposition. Une initiative de la mairie qui répondait à une demande de toutes les professions exposées au virus.Les infirmiers libéraux et hospitaliers, les aides-soignants, ou encore les pharmaciens et les médecins libéraux sont accueillis 7 jours sur 7 par le personnel municipal, qui assure aussi l'entretien et la désinfection des douches. Des personnels de santé, bien sûr, en contact avec le public mais pas seulement, précise Anne-Lise Dufour, la maire "On a aussi les policiers, la Police Nationale, ici à Denain, a demandé la possibilité de venir se laver, prendre sa douche se désinfecter avant de pouvoir rentrer chez eux. Dans cette vague qui est en train d’arriver, on a la possibilité d’offrir ça à celles et ceux qui sont au contact du public, et donc potentiellement du Covid-19"Des risques qui augmentent selon la maire et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital. À Denain, le nombre de malades atteints du coronavirus augmente de jour en jour, à l'hôpital ou en soin à domicile.