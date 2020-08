VIDÉO. À Denain, la lutte contre les noyades passe par l'apprentissage dès le plus jeune âge

Une opération pour lutter contre les noyades

Apprendre les gestes indispensables pour éviter de se noyer. Cours de natation pour enfants à Denain • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

À Denain (Nord), Lina et Enzo n'ont plus peur de se jeter à l'eau. Comme leurs camarades, ils ont entre 6 et 11 ans et prennent leur premier cours de natation. Au programme : apprendre à se laisser remonter, sauter ou s'équilibrer dans l'eau. Ces gestes peuvent paraître anodins, mais ils sont indispensables pour ne pas se noyer.Avec leur encadrant, Laurent Stiévenard, muni d'une visière de protection, les exercices s'enchaînent. Mais surtout, les enfants retiennent les gestes qui leur permettront de s'en sortir en cas de problème : "Il faut nager sur le dos. Comme ça, si je suis trop loin, je peux appeler à l'aide", explique une des fillettes.Chaque année, environ 1 000 décès en France sont causés par une noyade . Pour tenter d'y remédier, la ville de Denain a lancé l'opération "Cet été j'apprends à nager", qui se déroule dans son centre nautique. Les inscriptions ont été bouclées en une semaine, 40 enfants vont en bénéficier."De plus en plus de gens ont une piscine, ou bien vont dans des campings où il y a des piscines. Mais ils ne sont pas tranquilles, parce que les enfants ne savent pas nager. Grâce à cette action, on sauve la vie des enfants !" estime Laurent Stiévenard, l'éducateur sportif en charge des cours.Un dispositif qui est également rassurant pour les parents : "On a une piscine, son grand-père a une piscine aussi... Avec toutes les noyades qui se passent en ce moment, c'est important que tous les enfants sachent nager", insiste une mère de famille.L'opération permettra également à la fin de l'été à l'ensemble des enfants bénéficiaires d'obtenir une licence de la fédération, sans débourser un centime.