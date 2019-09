VIDÉO. Denain : des petits-déjeuners gratuits pour 2000 écoliers de la commune

"Un moment propice"

Denain : des petits-déjeuners gratuits pour 2000 écoliers de la commune

petit déjeuner gratuit dans toutes les écoles de #Denain plus de 2000 enfants en bénéficient @CelineRx @ftvmissmas reportage ce midi @F3nord pic.twitter.com/8S8b1rDjDb — Ali Benbournane (@alibenbournane) September 5, 2019

Une tartine de pain, un fruit, un petit pot de confiture et une briquette de lait. Voilà le rituel matinal de près de 2000 élèves de maternelle et de primaire de Denain (Nord)."Ça amène de la sérénité pour les élèves. Ils sont concentrés, ils essaient de bien manger, ils font attention. C'est un moment propice" souligne Laurent Cuignez, leur professeur. "Dans cinq minutes, je vais démarrer les apprentissages, ils seront déjà posés."Depuis mai, la ville de près de 20 000 habitants, qui souffre de la pauvreté d'une partie de ses habitants, a mis en place cette initiative pour que tous les élèves puissent suivre les cours le ventre plein. Les parents, qui devaient accorder leur autorisation, sont conquis."Avec six enfants, c'est un peu la course le matin donc c'est un avantage pour eux" estime l'un d'eux, pour qui "ça leur fait une collation en plus pour le matin, pour tenir en attendant le repas du midi"."C'est un gain de temps, en fait" confie une autre. "Parce qu'au moins elles peuvent dormir peut-être quinze minutes de plus." La mesure, financée en partie par l'académie, devrait coûter quelques dizaines de milliers d'euros à la commune.