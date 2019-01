VIDEO. Denain : le théâtre rénové retrouve son lustre d'antan, après un an de travaux

Denain : le théâtre rénové

Demandez le programme Ce week-end (19-20 janvier), le théâtre propose deux jours d'animations et de visites. Dimanche 27 janvier à 16 heures, le théâtre accueillera le concert du Nouvel an de la batterie-fanfare de Denain. Le 2 février, Patrick Bruel sera là pour un concert-événement (à guichets fermés).

Majestueux, lea retrouvé son lustre d'antan. Un an de travaux pour ce joyau inauguré en 1912. Le gros des travaux s'est déroulé sur le toit. Les 3 dômes qui font la spécificité de ce théâtre à l'italienne ont été entièrement rénovés.Leest une réplique au 1/5 de l’opéra Garnier. L'arc de scène est recouvert d'environ 5000 feuilles d'or. "La salle a été refaite à neuf avec notamment des nouveaux sièges, explique Geoffrey Patotzki, coordinateur des travaux. La mise en lumière aussi impressionne, quand le soir tombe."Le fumoir, situé à l’étage, et fermé depuis 2008, rouvre aussi. Le parquet en chêne a été restauré et le lustre en cristal a été démonté pièce par pièce et nettoyé.Cette nouvelle rénovation est un pari pour la Communauté d'agglo : deux millions et demi d’euros investis dans un lieu qui veut s'ouvrir au plus grand nombre. "C'est pour tout le monde, explique Jocelyne Losfeld, vice-présidente communauté d'agglo. Les gens de Denain, de la communauté d'agglo, les étrangers qui veulent découvrir notre région."La salle contient désormais 540 places assises.