Yoann Offredo est remonté sur le vélo après sa chute au GP de Denain

"J'ai la volonté de continuer à rouler en vélo et je veux être au départ du prochain Tour de France", a déclaré le Francilien qui avait souffert d' une tétraplégie provisoire après sa chute . Le Français, sorti de l'hôpital et de retour à son domicile deux jours après sa chute, ne souffre d'. Il a pu se remettre en selle mercredi."J'ai mis du temps à retrouver des sensations", a déclaré Offredo, cité par son équipe. "Les médecins m'ont laissé récupérer à mon domicile. J'ai récupéré petit à petit l'usage de tous mes membres et de la parole, ce qui constitue un sacré soulagement. Je tiens à remercier les services d'urgence, qui ont été très efficaces, tout comme le médecin de l'équipe, Jelle Van Nieuwenhuyze et le directeur sportif Steven De Neef"."Les nombreux messages d'encouragement m'ont fait chaud au coeur", a-t-il ajouté. "Dans ma carrière, je suis souvent tombé mais je me suis toujours relevé. (...) Je veux, plus que jamais, montrer ce dont je suis capable sur un vélo. L'an dernier, je m'étais brisé les côtes fin avril. Cette année, j'ai un mois d'avance".Offredo, qui est âgé de 32 ans, a participé, sous les couleurs de Wanty, aux deux dernières éditions du Tour de France.