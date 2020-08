Dépôts d'aliments invendus dans des forêts du Nord : l'auteur identifié et entendu par la police

Initiative personnelle

L'auteur de plusieurs dépôts sauvages d'aliments invendus et périmés, dans la forêt de Mormal ainsi qu'en plusieurs endroits du Cambrésis, a été identifié et entendu par la justice, a-t-on appris ce vendredi 21 août."Les enquêteurs ont pu remonter le parcours des déchets", a indiqué la procureure de la République d'Avesnes-sur-Helpe Cécile Gressier. Il s'avère que les produits – en grande partie issus des marques Carrefour et Leclerc – viennent d'un grossiste, lequel les avait remis à une association distribuant les invendus à des personnes dans le besoin, comme l'oblige la loi.Or, les produits ayant dépassé la date de péremption (certains d'entre eux étaient périmés depuis fin mai, indiquait mercredi le président de l'association Forêt Mormal Agir), l'association ne pouvait pas les donner.Un membre de l'association, chargé de les remettre à une ferme afin d'en nourrir les animaux, n'aurait alors pas réussi à trouver le lieu de livraison, et aurait ainsi décidé de les abandonner. Il s'agirait ainsi d'une "initiative personnelle", selon l'homme, âgé d'une quarantaine d'années et vivant dans le Valenciennois, qui a avoué les faits lors de son audition. Il sera poursuivi à l'issue de l'enquête, et risque une amende de 1500 euros maximum.Un premier tas de produits – des centaines de boîtes de tapenade, mais aussi des briques de boisson ou encore des champignons – sous emballage, avait été découvert dimanche par un membre de l'association Forêt Mormal Agir. Une plainte avait été déposée mercredi matin, et plusieurs autres tas similaires avaient été repérés plus loin, dans le Cambrésis : au bord de l'Escaut à Estrun et près de la Sensée, notamment.