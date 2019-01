Un député Insoumis du Nord porte plainte contre Castaner pour “entrave au droit de manifester”

⚠️[Atteinte aux libertés]⚠️

Contre @CCastaner un ministre liberticide, je dépose plainte devant la Cour de justice de la République et je vous invite à le faire :

➡️https://t.co/5jnXuBCu0k#GiletsJaunes #Manifestation #Liberté #Justice #Castaner https://t.co/ROba7gDxDH — Ugo Bernalicis φ (@Ugobernalicis) 14 janvier 2019

L'Insoumis, élu de la 2circonscription du Nord, a déposé mardi unecontre, afin que la(CJR) se saisisse de propos du ministre de l'Intérieur sur les "gilets jaunes", entravant selon lui la liberté de manifester.Sa plainte rappelle notamment des propos tenus par le ministre sur "Brut" le 11 janvier , à la veille de l'acte 9 du mouvement : "Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence et donc ils ont leur part de responsabilité (...), ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse d'annoncée, savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là".Le député a expliqué dans une vidéo s'adresser au procureur général près laFrançois Molins, "puisque c'est une des voies pour saisir la Cour de justice de la République".Pour lui, qui invite les internautes à également déposer plainte et fournit un courrier type à adresser à M. Molins, la liberté de manifester "est clairement entravée par ce gouvernement et plus précisément par Christophe Castaner", qu'il qualifie de "ministre liberticide" et dont il juge les propos "dangereux".Toute personne s'estimant lésée en raison d'un crime ou délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte devant la CJR. Les plaintes sont filtrées par une commission des requêtes et examinées par une commission d'instruction.