Deux graves accidents de la route samedi soir dans l'Avesnois, dont un mortel

Deux blessés graves, dont un héliporté, à Cousolre

L'accident a mobilisé 23 sapeurs-pompiers au plus fort des opérations.

L'accident a eu lieu à 20h40. / © RM

Une heure plus tard, accident mortel à Ferrière-la-Petite

Avec le déconfinement, les interventions des sapeurs-pompiers sont de plus en plus nombreuses Pendant le confinement, les sapeurs-pompiers du Nord réalisaient en moyenne sept opérations par jour, contre 20 en temps normal. Depuis le déconfinement ce chiffre a augmenté pour passer à 14 interventions quotidiennes, sans pour autant retrouver la fréquence d'avant coronavirus.



Début de soirée funeste dans l'Avesnois. Les pompiers sont intervenus à quelques kilomètres les uns des autres pour deux accidents graves, dont un mortel.Un peu avant 21h, les sapeurs-pompiers ont secouru deux victimes incarcérées dans une voiture, sur le toit. Elles ont toutes les deux été dégagées. La première a été transportée au centre hospitalier de Valenciennes et la seconde a été héliportée au CHU de Lille.L'accident s'est produit sur la D936 et le véhicule était le seul impliqué dans l'accident.Les sapeurs-pompiers d’Avesnes-sur-Helpe et de Ferrière-la-Petite ont été appelés un peu avant 22 heures pour un accident de la route entre une voiture et une moto.Une des deux personnes impliquées dans l'accident a été déclarée décédée.