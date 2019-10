Deux Lilloises vous proposent une solution pour vous passer du papier d'aluminium

Emballage alimentaire réutilisable, le "bee's wrap" conserve toutes les denrées. / © Habeebee Wrap

Une production locale et respectueuse de l'environnement

Le bee's wrap permet d'agir pour le zéro déchet dans sa cuisine

Les deux femmes confectionnent elles-mêmes leurs produits. / © Habeebee Wrap

"Nous aimerions être présentes dans les grandes surfaces"

Les Lilloises veillent à conserver des prix bas pour leurs clients : leurs produits, réutilisables six mois au minimum, coûtent tous moins de 10 euros. / © Habeebee Wrap

Habeebee Wrap présentera bientôt ses produits Le samedi 2 novembre au Biocoop Saveurs et Saisons de Lille (98 rue de Solférino), Alizée Ségard et Éva Biscaïno présenteront leurs produits à partir de 16h30.

Le papier d'aluminium à usage unique pour emballer et conserver ses aliments, ce n'est vraiment pas écologique. À partir de ce constat, deux professeures lilloises ont décidé de commercialiser des "bee's wrap".Ces morceaux de tissus imbibés de cire d'abeille s'adaptent à la forme des aliments et assurent la bonne conservation des denrées. Ils se rincent à l'eau froide, sans savon et peuvent être réutilisés pendant six mois.Tout commence cet été. Alizée Ségard et Éva Biscaïno sont en vacances en Bretagne. Pour s'occuper, elles confectionnent une cinquantaine de "bee's wrap". "On est allées sur un petit marché et on les a vendus en deux heures", se souvient Éva.Depuis, les deux jeunes femmes ont créé Habeebee Wrap, une start-up locale. Leurs produits sont en vente au Biocoop rue de Solférino à Lille. Pour autant, elles n'ont pas abandonné les marchés, l'occasion de rencontrer leurs clients : "les gens sont très curieux, posent beaucoup de questions", se réjouit Éva qui travaille dans l'éducation nationale.Pour fabriquer un "bee's wrap" il faut du tissu et de la cire d'abeille. La cire fond à travers le tissu et le rend modelable grâce à la seule chaleur des mains.Alizée et Éva achètent leurs tissus près de Lille. "Ils sont Oeko-Tex, c'est-à-dire qu'aucun produit chimique n'est utilisé dessus", précise Alizée. La cire d'abeille qu'elles utilisent est bio (les abeilles n'ont pas butiné de fleurs couvertes de pesticides)."On aimerait trouver un apiculteur local pour réduire au maximum notre empreinte écologique", renchérit Éva. Elle fabriquent ensuite elles-mêmes leurs "bee's wrap".Les Nordistes proposent aujourd'hui des modèles carrés, de 15x15cm à 35x35cm, vendus entre 3 et 8 euros pièce. Le couple souhaite développer de nouveaux modèles,"des pochettes réutilisables et du papier découpable, comme un rouleau d'aluminium", affirme Alizée, professeure d'arts appliqués.Bien conscientes du côté confidentiel des produits qu'elles proposent, les deux associées ne souhaitent pas s'arrêter aux magasins bio. "Notre but n'est pas de toucher uniquement ceux qui connaissent déjà notre produit", expliquent-elles.De leur propre aveu, elles n'ont rien inventé. Toutefois, elles démarchent des petites boutiques et des grandes surfaces pour faire un maximum d'adeptes, y compris des consommateurs a priori peu investis dans l'objectif zéro déchet. D'ailleurs, la création de leur entreprise est "le résultat d'une prise de conscience écologique", se souvient Alizée.Début novembre, leur site web, encore en construction, devrait leur permettre de prendre des commandes à distance. D'ici là, il est possible de s'approvisionner en "bee's wrap" lillois depuis leur compte Instagram ou leur page Facebook . "Nous sommes encore dans une phase de test", analysent les deux entrepreneures.