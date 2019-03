Deux Nordistes dans le classement Forbes 2019 des milliardaires

Une fortune de 4,2 milliards pour le fondateur de Decathlon

dans le classementeffectuée par le magazine américain Forbes.Si trois Américains trustent le podium -(Amazon),(fondateur de Microsoft) et(Berkshire Hathaway) - c'est un entrepreneur originaire du Nord qu'on retrouve au 4e rang mondial :, le patron du groupe de luxe LVMH.Natif de Roubaix, il disposerait aujourd'hui, à 70 ans, d'une fortune estimée à, qui a encore progressé par rapport à l'an dernier . "Jamais Bernard Arnault n’a autant dominé !", écrit le magazine Forbes qui ajoute que "sur les 40 milliardaires français (...) comptabilisés (...), plus du tiers sont des entrepreneurs qui ont créé leur fortune eux-mêmes, réussissant en vingt, trente ou parfois quarante ans à bâtir des groupes mondiaux".C'est le cas notamment de, le second Nordiste de ce classement. Natif de Tourcoing, il a fondé en 1976spécialisée dans la vente d'articles de sport.Cousin de Gérard Mulliez, le fondateur du groupe Auchan, Michel Leclercq est à la tête d'une. A bientôt 80 ans, il occupe ainsi le 16rang français et la 379place mondiale.Le classement Forbes diffère du classement des 500 plus grandes fortunes de France publié par Challenges . Gérard Mulliez et sa famille y figurent par exemple en 5position (avec une fortune de 38 milliards d'euros) alors que cette même famille est absente du classement américain, car ce dernier ne recense que les fortunes personnelles.