Dimanche, au carnaval de Cappelle-la-Grande, il faudra attraper le “saucisson à Léon” !

Le saucisson à Léon, spécialité carnavalesque de Cappelle-la-Grande

Un clin d'oeil au maire

de gauche à droite : Julien Gokel, premier adjoint, Léon Devloies, maire de Capelle-la-Grande, Nicolas Dewulf, artisan / © V. Dermersédian



"Saucisson petit calibre"

Les saucissons à Léon seront lancés ce dimanche à Cappelle-la-Grande / © V. Dermersédian

La chanson du carnaval "Ah Léon !" Ah ah ah ah Léon

Il a dans son kanneçon

Un joli saucisson

Ah ah ah ah Louise

Elle a dans sa chemise

Une jolie boîte à prise.

Le lancer de saucissons. Ça sera la nouveauté, cette année au carnaval de Cappelle-la-Grande , dans le dunkerquois.A Dunkerque pour la bande des pêcheurs, on jette des harengs et des frites, en l'honneur du maire Pascal Vergriete. A Cappelle, ce dimanche, on lancera le "saucisson à Léon" pour rendre hommage à Léon (Devloies), le maire de la commune."Tout est parti d'un délire quand Léon Devloies (l'actuel maire) a décidé de ne pas se représenter en mars prochain" s'amuse Julien Gokel, premier adjoint . "Du coup, on s'est dit qu'on devait lui faire un clin d'oeil pour son dernier carnaval en tant que maire. Et comme Léon rime avec saucisson, c'était tout trouvé." D'autant que le saucisson à Léon fait aussi référence à une chanson du carnaval ! Alors, il a fallu élaborer ce fameux saucisson. C'est Nicolas Dewulf, gérant d'une boucherie-charcuterie de la commune qui a conçu le produit. "Nous sommes partis sur la base d'un saucisson à l'ail pur porc et fumé" explique-t-il.Léon Devloies s'amuse de ce drôle d'hommage. "Ça ne me gêne pas du tout qu'on parle de mon saucisson! " Mais il regrette avec humour sa taille ! "C'est un saucisson petit calibre" dit-il avec l'oeil qui frise. "J'aurais bien sûr préféré qu'il soit plus gros mais il ne fallait pas assommer les carnavaleux en le jetant du haut du balcon !"Dimanche, la bande des Pêcheurs débutera à 15 heures devant le café Le Flandre à Cappelle-La-Grande. Près de 200 saucissons à Léon, clin d’œil grivois au maire sortant, seront lancés à 17 heures depuis le Palais des arts, avant le rigodon final, vers 18 h 15, place Gouvart.