Paris-Roubaix : suivez en Direct la course de l’Enfer du Nord

DIRECT Paris-Roubaix

> Paris-Roubaix 2019 en direct et en intégralité

Ce dimanche 14 avril, 25 équipes seront au départ de Compiègne pour s'affronter sur les 257 km de course dont 54,5 km de secteurs pavés. Paris-Roubaix, en direct streaming, c'est à suivre avec France Télévisions toute la journée.Les coureurs découvriront les pavés après 96,5 km de course à Troisvilles. Autre nouveauté, la longueur de la Trouée d'Arenberg a été diminuée de 100 mètres, sans que le secteur n'ait subi la moindre modification.L'objectif des coureurs lancés à l'assaut de "l'Enfer du Nord" : inscrire son nom au palmarès du Paris-Roubaix et succéder au Slovaque Peter Sagan, membre de l'équipe WorldTour Bora-Hansgrohe, vainqueur en 2018.Suivez en direct live streaming Paris-Roubaix 2019, en intégralité et sans interruption.Une course commentée par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.Sur les motos : Thierry Adam et Thomas Voeckler.Les coureurs s'élanceront de Compiègne à 11h du matin, avec une arrivée prévue sur la vélodrome de Roubaix entre 17h05 (avec une moyenne de 44 km/heure) et 17h40 (avec une moyenne de 40 km/heure). Pour en savoir plus consultez le parcours, les horaires de passages, la liste des équipes et des favoris.