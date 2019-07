DIRECT. Suivez le match Celta Vigo - LOSC en streaming vidéo

Voir le match LOSC - Celta Vigo en direct streaming

En Directo | RC Celta - Lille Olympique SC

Le stage estival du LOSC dans la péninsule ibérique touche à sa fin et le LOSC affronte ce soir le Celta Vigo (D1 espagnole) dans un match amical.Le club de Vigo, arrivé 17à l'issue de la saison 2019-2020, diffusera la rencontre sur son compte YouTube à partir de 20H30.Au cours de son stage au Portugal, le LOSC avait déjà affronté les clubs locaux de Braga, Maritimo et Portimonense, remportant le premier (0-2) et le troisième (1-2), et finissant sur un nul (0-0) contre le second.Sitôt le stage terminé, les Dogues retourneront dans le Nord où les attend une période d'effervescence, avec les départs sans doute proches de Nicolas Pépé et de Rafael Leão. Un dernier match amical se jouera contre l'AS Roma , le 3 août, pour le "Fan Day" au Stade Pierre-Mauroy.La Ligue 1, elle, reprendra le 10 août à domicile, contre le FC Nantes