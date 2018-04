Djamila, jihadiste lilloise condamnée en Irak : “Pitié, aidez-moi à rentrer en France !”

Conditions de détention

Procès en appel

C'est un", a lancé alors que sa condamnation à la prison à perpétuité venait d'être prononcée . "." Lad'origine, qui a par la suite vécu à Roubaix avec son compagnon, a été jugée pour(EI).Pourtant, la jeune femme répète : "Je le crie haut et fort. J’ai même été". Djamila Boutouatou, 28 ans, explique en effet avoir suivi son mari, qu'elle décrit comme un "", en voyage en Turquie. C'est là qu'elle se serait rendu compte qu'il était jihadiste.Alors qu'ils devaient y passer "", elle explique que son mari "a été contacté par un homme nommé". Alors, elle aurait été, dont l'un a été tué lors d'un bombardement.Lors de son entretien avec nos confrères du Parisien, la jeune Lilloise est également revenue sur sesen Irak :avec deux rations de riz et de ratatouille par jour".Mais surtout, la jeune femme craint, actuellement détenue, elle aussi. Sur les images de Sky News tournées à l'automne 2017, on l'aperçoit avec sa petite fille dedans les bras.Aujourd'hui, ses avocats dénoncent. "Personne ne peut se satisfaire du fait quesoient à ce point-là meurtris, méprisés", a déclaré l'un de ses avocats, Me William Bourdon.que ma cliente avait enfin bénéficié d'une visite consulaire dimanche", a précisé Me Martin Pradel à nos confrères du Parisien. "Cela fait plusieurs mois que le ministère des Affaires EtrangèresJe ne pouvais pas me présenter à Bagdad sans cadre normé.Les deux avocats entendent"dès lors que la condamnation sera définitive", soit après laqui devrait débuter prochainement.