Les secours ont été appelés vers 17h30 ce vendredi à Abscon (près d'Aniche dans le Nord). A leur arrivée, les pompiers de Douai et Somain ont découvert un homme de 64 ans grièvement blessé d'un ou plusieurs coups de couteau, rue Eugène Delacroix.Malgré les tentatives de réanimation, la victime a été rapidement déclarée décédée par le médecin du SAMU.Une enquête a été ouverte par la police pour comprendre les causes et les circonstances de ce drame. Le fils de la victime, âgé de 18 ans, a été interpellé. Une violente dispute a eu lieu entre les deux hommes, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.Sollicité par l'AFP, le parquet de Valenciennes, en charge du dossier, n'a pas donné suite dans l'immédiat.