Affaire Dino Scala : le rejet des demandes de non-lieu et de prescription ouvre la voie à un procès aux assises

Surnommé "le violeur de la Sambre", en référence à la rivière qui traverse la frontière franco-belge, secteur où il aurait commis ces viols et agressions sexuelles.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rejeté, vendredi,"Nous maintenons que des faits" retenus par la chambre de l'instruction "n'ont rien à voir avec M. Scala", a réagi son avocate, Me Margaux Mathieu.Dans un communiqué à l'AFP, la chambre indique qu'elle a, à la fois rejeté des demandes de non-lieu et de prescription, mais aussi annulé six autres non-lieu que la juge d'instruction de Valenciennes Marion Metellus avait rendus en juillet.Ces décisions "sont tout à fait conformes à l'idée qu'on se faisait du dossier", s'est félicité Me Emmanuel Riglaire, avocat de deux victimes présumées de cetLa chambre de l'instruction précise que celui-ci portera sur "51 infractions concernant 50 victimes"."Il s'agit majoritairement de délits et non de crimes", observe Me Mathieu.Pendant près de 30 ans, Dino Scala aurait attaqué les femmes de dos, au petit matin, mains gantées et visage couvert.