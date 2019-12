Amazon Lauwin-Planque : un cas de tuberculose détecté chez des salariés

Maladie très contagieuse

L'annonce a été faite officiellement ce jeudi en réunion du CSE. Un salarié d'Amazon Lauwin-Planque a contracté la tuberculose. Aucune information sur son identité et sur la date de la maladie n'a été divulguée. Certains salariés ont parlé de deux cas mais Amazon dément, par le biais d'un communiqué : "Nous tenons à vous assurer qu’à ce stade un seul cas isolé a été détecté. Nous appliquons strictement les recommandations du CLAT (Centre de lutte anti tuberculeuse), compétent en la matière, pour assurer la sécurité des employés de notre site.""Ils ne veulent rien nous dire. Ils affirment que tout est sous contrôle. Mais ça crée une psychose. Les gens sont inquiets", explique un syndicaliste.La direction a demandé à une soixantaine de salariés et intérimaires de passer une radio des poumons. Plus de 4000 salariés travaillent actuelllement à Amazon Lauwin-Planque, pour la période des fêtes."On a été réunis par secteur mercredi. Les chefs nous ont informés. Ça a fait du bruit", nous explique un salarié.La tuberculose est une maladie très contagieuse . Elle se transmet par voie aérienne et, le plus souvent, atteint les poumons. Les principaux signes permettant d’évoquer une tuberculose pulmonaire sont : une toux persistante, une fièvre persistante et des sueurs nocturnes, des émissions de sang lors de la toux, une perte de poids, une asthénie persistante. Quand elle est bien soignée, elle est guérie dans 95% des cas.Le meilleur moyen de ne pas être atteint de tuberculose c'est le BCG, le vaccin qui n'est plus obligatoire mais qui est fortement recommandé. La maladie a longtemps été en recul mais connait une recudescence depuis plusieurs années. La tuberculose provoque encore plus de 700 décès en France chaque année.