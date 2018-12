Auberchicourt : un enfant de 2 ans entre la vie et la mort, 6 adultes mis en examen pour “torture et actes de barbarie”

"Des séquelles importantes" sur tout le corps

Pronostic vital engagé

Son état était déjà dégradé

ont été mis en examen pour "torture et actes de barbarie" après avoirà un enfant de presque trois ans, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès du procureur de Douai Frédéric Teillet.Tout commence lorsque le petit Yanis, deux ans, est confié par sa mère à un couple d'amis vivant à Auberchicourt. Pendant deux semaines, selon le témoignage de trois individus qui ont reconnu être auteurs de sévices,".Le procureur retient notamment deux soirées, les, lors desquelles "la violence a atteint son paroxysme". La mère de l'enfant était par ailleurs présente à la seconde.Ce n'est que mardi 18 décembre que la mère, "sur l'insistance de son frère", amène le petit Yanis à l'hôpital.. En raison de la gravité de ses blessures et des explications peu convaincantes de la mère, l'hôpital alerte la brigade des mineurs, qui à son tour saisit le parquet de Douai.La mère a été interpellée le mercredi, suivie des autres personnes ayant participé aux violences. Tous les six ont été présentés au juge d'instruction jeudi après-midi et ont été mis en examen pour "torture et actes de barbarie".La mère a également été mise en examen pour "", l'enfant étant "dans un état général déjà dégradé avant d'être confié à ce couple". Elle a par ailleurs reconnu des violences antérieures aux faits.L'enfant a été placé jeudi dans un coma artificiel et se trouve actuellement