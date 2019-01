Auberchicourt : près d'un mois après son calvaire, le petit Yanis a quitté l'hôpital

Placement en famille d'accueil

Mises en examen pour tortures et actes de barbarie

où il était hospitalisé depuis près de trois semaines à la suite d'un véritable calvaire , a indiqué le procureur de la République de Douai Frédéric Teillet, confirmant une information de La Voix du Nord précise le magistrat, qui précise que l'on ignore à ce stade– et si oui, lesquelles. "Il y aura des expertises", mais celles-ci prendront du temps.La semaine dernière déjà, on apprenait que les jours de Yanis n'étaient plus en danger, après avoir passé deux semaines dans un coma artificiel, entre la vie et la mort., date à laquelle il avait été amené à l'hôpital par sa mère, sur l'insistance de son frère. Il souffrait de multiples fractures et traumatismes. Son état, très grave, avait poussé le personnel médical à alerter les autorités, lesquelles avaient rapidement interpellé la mère.Puis cinq autres adultes,, l'avaient suivi en garde à vue, mis en examen comme elle pour "". Selon le témoignage de l'un d'entre eux, l'enfant hébergé chez sa marraine aurait subi des violences extrêmes – coups à la tête et brûlures – au cours de deux soirées, les 8 et 15 décembre. Sa mère, présente à ces soirées dans lesquelles "la violence a atteint son paroxysme", avait également été mise en examen pour "défaut de soin", l'enfant étant ""avant les faits.L'enquête se poursuit toujours.