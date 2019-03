Auby : les recherches d'un corps dans la Deûle sont arrêtées, le gardé à vue relâché

Les gendarmes de la brigade fluviale de Douai ont navigué sur la Deûle avec un écho-sondeur, dans le secteur de la prétendue disparition à Auby. / © Sergio Rosenstrauch - France 3



Garde à vue levée

Fin des recherches à, où ce lundi encore, lade Douai était mobilisée pour sonder la, pour retrouver lequi y aurait été poussé dans la nuit de samedi à dimanche.Les militaires n'ont rien découvert, tout comme lesavant eux. "On a fait tout ce qui était possible avec des moyens importants, en vain", indique leVers 3h30 du matin, dans la nuit de du 23 au 24 mars, un individuavait prévenu les secours, déclarant avoir fait tomber dans le canal un homme avec qui il avait eu unesur la voie publique.Durant sa, qui avait été prolongée ce lundi, sa version des faits a évolué. "On est encore incertain de la réalité de ce qu’a déclaré le témoin. On est dans l’expectative, explique le parquet. Plus le temps passe, plus il fait part de doutes quant à ses premières déclarations". Le témoin a étéL'homme serait bien certain d'avoir eu un différend avec un inconnu, mais ne serait plus sûr que ce dernier ait chuté dans la Deûle. Cet "inconnu" n'a d'ailleurs pu être identifié par les enquêteurs de lade Douai. ''Les investigations vont se poursuivre. On n’a toujours pas fait le lien avec une disparition inquiétante qui aurait pu être signalée. On continue d’être attentifs à la découverte éventuelle d’un corps dans les prochains jours", précise le procureur Frédéric Teillet.