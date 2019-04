Connaissez-vous cette escroquerie à la carte bancaire qui sévit dans le Nord ?

Groupement de gendarmerie départementale du Nord 59 🔴[ ATTENTION : STATION ESSENCE, ARNAQUE À LA CARTE BANCAIRE ]🔴 Un dispositif miniature de lecture de carte de paiement a été dissimulé dans une machine d'une station d'essence à Orchies. Ce système...

Les distributeurs de billets également concernés

Un nouveau dispositif d'arnaque à la carte bancaire sévit dans le Nord. A Orchies, una été dissimulé dans la machine d'une station d'essence, informe la gendarmerie dans une publication Facebook datant du jeudi 11 avril.Résultat : le dispositif a récupéré illégalement, à l'insu des clients,insérées dans l'automate. Ce qui a laissé aux malfrats l'opportunité dePour se prémunir contre ce type d'arnaques,. Les enquêteurs dressent une série de conseils pour déjouer le piège. Parmi eux :. Le dispositif, bien que petit, peut être repéré quand on y prête attention. Et si vous avez le moindre doute sur la présence de ce système,ou composez le 17.Et ce type d'installation ne concerne pas que les bornes de paiement dans les stations service., ajoutent les militaires.Sinon, mieux vaut toujours être vigilant etde votre carte de paiement. Pour éviter à d'autres d'en subir les préjudices, prévenez votre entourage et particulièrement, plus vulnérables face à ces arnaques.