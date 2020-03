Coronavirus : un couple et leur fille testés positifs à Roost-Warendin, les 18 classes d'une école fermées

Ecole fermée

Ces trois nouveaux cas de coronavirus Covid-19 dans le Nord ont été identifiés sur la commune de Roost-Warendin, près de Douai. Selon La Voix du Nord qui a révélé l'information, il s'agit d'un couple et de leur fille de 6 ans.Tous les trois ont été diagnostiqués à l'hôpital de Dechy. Ils ont été transférés au CHU de Lille où leur état n'inspire pas d'inquiétude. "Ma femme et moi allons parfaitement bien", a rassuré le père de famille auprès de nos confrères."Ma fille pète la forme". Il y a une dizaine de jours, il est entré en contact, à Flines-les-Râches, avec une personne ayant assisté au rassemblement de l'église évangélique de La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, lors duquel de nombreux fidèles ont été contaminés.Commune voisine de Roost-Warendin, Flines-les-Râches abrite une église de culte, La Porte Ouverte Chrétienne du Pévèle, située rue Moïse Lambert. "On a été mis au courant de la situation", nous a indiqué ce vendredi soir le pasteur Alain Moulin qui avait déjà suspendu les activités de l'église en début de semaine. "Je vais moi-même passer un test demain (samedi NDR) à Lille car j'ai été en contact direct avec des gens infectés. Il n'y aura pas de service dimanche". Selon lui, 100 et 120 fidèles féquentent régulièrement son église à Flines-lez-Râches.A la demande du préfet et du sous-préfet, le groupe scolaire Roger Salengro de Roost-Warendin - où la petite fille contaminée va à l'école - a été fermé ce vendredi vers 13h30. Il regroupe 474 élèves répartis dans 18 classes (6 en maternelle, 12 en élémentaire). La fillette contaminée est en classe de CP."Nous avons immédiatement pris des mesures de nettoyage et de désinfection", nous a indiqué le maire (DVG) de la commune, Lionel Courdavault. "Nous avons transmis aux parents les recommandations habituelles de bien se laver les mains et de prendre la température si nécessaire. Les parents sont inquiets mais il est urgent de jouer l'apaisement pour éviter la panique".Selon un arrêté préfectoral publié ce vendredi en fin d'après-midi, l'école restera fermée jusqu'au mardi 10 mars inclus "afin de procéder à l’ensemble des vérifications et à la désinfection de l’établissement".L’ARS et Santé publique France procèdent aux investigations afin d’identifier l’ensemble des personnes qui ont pu être en contact rapproché la famille", indique de son côté la préfecture dans un communiqué. D'après le maire de Roost-Warendin, le couple hospitalisé a également une autre fille, qui, elle, "n'est pas positive" au coronavirus.Ces deux habitants de Roost-Warendin et leur fillette sont respectivement les 3, 4et 5cas indentifiés de Covid-19 dans le département du Nord.Le premier cas avéré a été communiqué mercredi par les autorités. Il s'agit d' une jeune femme étudiant le cirque à Lomme , près de Lille. Elle était rentrée samedi dernier d'un séjour en Italie. Soignée au CHU de Lille, son état n'inspire pas d'inquiétude. Le second, révélé ce vendredi, concerne un homme, consultant informatique pour Leroy Merlin à Villeneuve d'Ascq Une cellule d’information du public, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00 et le week-end de 08h30 à 14h00, a été mise en place pour répondre aux questions des habitants des Hauts-de-France directement concernés par les cas de coronavirus ► 03 20 30 58 00.Un numéro vert national répond par ailleurs à toutes les questions sur le coronavirus, 24h sur 24, 7 jours sur 7 ► 0 800 130 000.L’appel aux 15 est réservé aux personnes ayant des symptômes. Il s’agit d’un numéro dédié aux prises en charge médicales.