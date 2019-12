Cuincy : les pompiers interviennent sur une fuite d'ammoniac à l'usine Lactalis

Les secours ont été alertés vers 7h ce jeudi matin en raison d'une fuite d'ammoniac survenue sur une conduite de refroidissement de l'usine Lactalis Nestlé Produits Frais de Cuincy, dans le Douaisis.



Au total, 39 sapeurs-pompiers ont été engagés pour cette intervention, dont une équipe spécialisée en risques chimiques qui est parvenue à stopper cette fuite. Selon le SDIS 59, "aucune victime n’est à déplorer" et "aucun risque sur la population ni sur l’environnement n’est à déplorer".



Au total, 133 personnes ont été mises en sécurité, le temps de l'intervention qui s'est terminée en fin de matinée. L'usine Lactalis de Cuincy produit notamment des yaourts et des desserts frais pour des marques comme La Laitière et Nestlé.