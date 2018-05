Dechy : le cambriolage raté de Yamaha Douai va coûter cher

Jusqu'à 30 000 euros pour les motos

Une première tentative

"Certaines personnes n'ont visiblement pas pris connaissance de nos horaires d'ouvertures et sont donc rentrés dans notre concession cette nuit..." Mieux vaut le prendre avec humour, surtout que le cambriolage avorté à la concession de Yamaha Douai, à Dechy,Car les malfaiteurs ne se sont pas contentés de forcer la grille de fer que l'on voit sur la photo. Selon le responsable, "ils sont rentrés dans le magasin, mais."Sauf que dans la panique, l'un d'entre eux a donné un coup de pied dans une moto, entraînant par effet domino la chute d'une vingtaine d'entre elles. "" estime le responsable, qui n'avait pas encore pu tout évaluer en début d'après-midi.Les réparations des motos endommagées devraient déj, et c'est sans compter les dégâts sur la grille.La concession avait déjà été prise pour cible il y a un peu plus d'un mois. Les malfaiteurs, à l'époque, n'avaient pas réussi à entrer mais avaientLes dégradations n'ont pas empêché le concessionnaire d'ouvrir ses portes ce matin. "Nous vous prions de nous excuser pour la gêne qui sera occasionnée durant quelques jours mais nous restons ouverts dès aujourd'hui aux horaires habituelles" précise Yamaha Douai sur sa page Facebook.