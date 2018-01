Denain : le corps sans vie d'un homme retrouvé flottant dans l'Escaut

Terrible découverte, ce vendredi matin, le long du chemin de halage, à Denain. Alors qu'il se promène en VTT, un cycliste aperçoit une forme inerte, flottant sur l'Escaut. En s'approchant, il découvre un corps, sans vie.



Il appelle de suite la police et les pompiers, qui ne pourront que constater le décès de la personne. La police ouvre une enquête et parvient à identifier la victime, un homme formellement identifié par des proches.



L'enquête est toujours en cours et cherche maintenant à déterminer les circonstances de ce drame, même "rien de suspect" n'a été constaté sur le corps, d'après une source policière. Il pourrait s'agir d'une noyade. L'autopsie aura lieu lundi.