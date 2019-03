Un député entame une marche entre Douai et Paris, pour alerter sur la suppression des TGV reliant la région et Paris

SNCF : à Douai, la baisse des dessertes de TGV fait craindre le dépérissement de la ville

Le député du Douaisis,(LREM), entame ce dimanche unL’objectif de la marche est d’directs entre la capitale et les Hauts-de-France. Fin février, la SNCF annonçait vouloir réduire fortement les dessertes TGV directes dans la région.Le Conseil régional a réagit en adoptant une motion d'urgence , demandant à la SNCF de maintenir ses services dans la région, au nom du "". Face à l’hostilité des élus, la société ferroviaire a finalement retiré sa proposition début mars. Une, a déclaré à l’AFP un collaborateur de M. Houbron.Le parlementaire a prévu des étapes à Hamelincourt, Villers-Bretonneux, Maignelay-Montigny et Précy-sur-Oise pour uneAu delà du coup de projecteur médiatique, avec sa « marche du fer », le député entend échanger avec les habitants et les élus, "rencontrer les tenants de l'exécutif pour garantir la mobilité de Douai, du Douaisis, et du bassin minier du Nord" et "exiger que la SNCF dévoile les origines et les fondements économiques de ses projets".