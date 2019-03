Grand débat national : quand les détenus de la prison de Douai donnent leur avis

"Gilets jaunes", Europe, écologie...

Confiance envers les élus, violences policières, réinsertion des prisonniers... A la maison d'arrêt de Douai,, ce lundi 11 mars, balayant de nombreux sujets.Face à eux, Pierre Tesse, directeur de l'établissement, précise d'emblée : "Comme à l'extérieur,". Puis, le député du Nord LREM Dimitri Houbron, lance la discussion : "Avez-vous eu connaissance du grand débat ?" Tous hochent la tête., répond l'un d'eux. "Mais c'est bien de pouvoir y participer, c'est aussi notre grand débat, on est en démocratie", dit un autre avant qu'un dernier ajoute : "C'est important pour nous de donner notre avis".Rapidement, Manuel questionne : "Pourquoi, quand le peuple se révolte, comme les « gilets jaunes »,? Et comment ça se fait qu'il laisse les gens dans la misère ?". Et s'exclame : en France, "Il y a deux groupes qui sont en train de se former parce qu'on ne sait pas!"Les questions fusent alors: "Vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir?", "Qui décide de délocaliser les entreprises ?", "Serait-il possible de contrôler les loyers ?", "Que pensez-vous des?".Le débat s'oriente un court instant sur le mouvement de contestation des gardiens de prison. "pour maîtriser les détenus dangereux", pense Salim. "Certains détenus ne devraient pas être mélangés avec les autres qui ont fait des choses moins graves", poursuit un autre.Vient le sujet écologie :, affirme un prisonnier, enchaînant sur les problèmes de réinsertion des détenus, "avec une mention au casier judiciaire on est tout le temps recalé". Le député recadre la conversation sur la démocratie et la citoyenneté, thème initial : "Allez-vous faire des procurations pour les élections européennes ?""Faut peut-être déjà nous. A chaque fois qu'on vote pour une personne il n'y a pas grand chose qui bouge", répond Hamri. "Ce sont des gens qui ont eu la confiance de la population et qui volent leur argent", pense un autre. Le débat s'achève au bout d'une heure trente, Hamri est déçu :