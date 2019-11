Disparition inquiétante d'un homme de 36 ans à Lecluse : la gendarmerie lance un appel à témoins

Il n'a donné aucune nouvelle depuis samedi dernier. Cédric Perilli, 36 ans, un habitant de Lecluse dans le Nord, a disparu. La gendarmerie juge cette disparition inquiétante et lance un appel à témoins pour tenter de le retrouver.



Au moment de sa disparion, Cédric Perilli se rendait à son travail à pied à Douai. Il mesure 1,70 m, pèse environ 85 kg, a les cheveux très courts et des yeux marrons. Il porte un tatouage reconnaissable sur le bras (Une étoile, "Louca" et le signe Anarchie).



Il y a 5 jours, il portait un jean bleu foncé, une veste de type doudoune bleu foncé et des baskets blanches.



Si vous avez vu cette personne ou avez des informations permettant de la retrouver, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie d' Arleux au 03 27 89 52 62.