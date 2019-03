Disparition inquiétante à Hornaing : un appel à témoins est lancé pour retrouver Bastien, 22 ans

[#AppelàTémoins] Bastien MABILDE, 22 ans, a quitté son domicile de #Hornaing depuis 2 jours. Il est diabétique.

Il n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche dernier. Ce jour-là, Bastien Mabilde, 22 ans, a quitté(Nord) où il habite et n'est plus réapparu depuis. La police de Douai a décidé de lancer unpour aider à le retrouver.a les yeux bleus, porte des lunettes et un anneau argenté à l’oreille gauche. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon kaki, des chaussures décathlon grises et blanches à scratch, sweat à capuche et une sacoche bleue marine. La police précise qu'il est diabétique.Si vous l’avez vu ou si vous disposez de renseignements,au 06 23 24 27 97 ou 03 27 92 38 62 (service de quart).