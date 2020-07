Disparition inquiétante à Ostricourt : l'adolescente retrouvée saine et sauve après quatre jours de recherches

Dénouement improbable

Le petit copain en garde à vue

Leslie G., 14 ans, a été retrouvée saine et sauve ce mardi après-midi dans une habitation du quartier de la République à Avion, près de Lens (Pas-de-Calais).L'adolescente n'avait plus donné signe de vie depuis le 17 juillet, où elle avait été vue pour la dernière fois non-loin de chez elle, à Ostricourt (Nord).Depuis, elle était activement recherchées pas les gendarmes de Thumeries et de Douai. Un appel à témoins avait été largement partagé.C'est à l'arrivée chez eux des journalistes de France 3, que les parents du petit ami de Leslie leur ont signalé la présence de l'adolescente dans leur habitattion.Prévenus, les gendarmes ont rejoint sur place un équipage qui surveillait ce domicile depuis ce mardi matin.Une perquisition avait été menée dimanche dans cette maison, mais Leslie ne s'y trouvait pas au moment où les gendarmes ont fouillé les lieux.Lors des auditions du petit ami de la jeune fille et de ses parents durant le week-end, leurs déclarations avaient été jugées "troublantes" par les enquêteurs, qui s'étaient davantage focalisés sur cette piste.Leslie doit maintenant être entendue par les gendarmes pour expliquer ce qu'elle a fait durant ces quatre jours.De son côté, son copain âgé de 16 ans a été placé en garde à vue. Les parents de ce dernier pourraient également être inquiétés.