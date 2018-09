Douai : 11 jeunes interpellés après l'incendie criminel d'un centre social

Incendie criminel

Unedirigée par la sûreté urbaine du commissariat de Douai s'est soldée parce mardi matin à l'aube, dans le cadre de l'enquête sur l'qui avait ravagé au début de l'été une partie duLedernier, la salle polyvalente du bâtiment, situé rue Pierre de Coubertin à, avait été détruite par les flammes.C'est un, qui s'était propagé à ladu centre social, qui était à l'origine du sinistre. Unretrouvé sur place et l'exploitation des images de vidéo-surveillance ont permis l'identification de suspects, et donc l'interpellation et au placement en garde à vue de onze jeunes hommes ce matin.Ils sont, selon une source policière.La facture des dégâts causés par l'incendie serait estimée e