Douai : après 6 ans d'aventures, la grande famille des "Petits meurtres d'Agatha Christie" se confie

Intervenants : Samuel Labarthe, Commissaire Swan Laurence ; Blandine Bellavoir, Alice Avril ; Elodie Frenck, Marlène Leroix - Reportage de Maëlys Septembre et Vincent Dupire. Montage d'Isabelle Lefebvre

Six ans que le trio a pris la succession d'Antoine Duléru et Marius Colucci. Six ans que le commissaire Swan Laurence (), sa secrétaire Marlène Leroy () et la journaliste de La Voix du Nord Alice Avril () résolvent leurs "Petits Meurtres".Le tournage de deux de leurs nouveaux épisodes a lieu en ce moment, et s'est notamment arrêté à Douai, en avril. En attendant leur diffusion, en septembre sur France 2, le truculent trio livre les secrets de son alchimie :"Il s'avère qu'en coulisse on s'amuse autant que sur le plateau." sourit Elodie Frenck, alias Marlène."Maintenant on a aussi des choses qui passent sans avoir besoin de les dire" note Blandine Bellavoir, aka Alice. "On s'entend très bien pour de vrai, c'est pas une façon de parler !"Deux mois de tournage intense, mais surtout des retrouvailles dignes d'une réunion de famille, car justement, aux dires de Samuel Labarte - le commissaire - cette équipe "c'est d'abord une famille ! On a vu grandir tout le monde, on a vu des gens se marier, avoir des enfants..."Six ans que chien et chat s'apprivoisent sur le petit écran comme en-dehors. Et on espère que ça va continuer.