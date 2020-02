Douai : deux blessés à l'arme blanche dans une rixe impliquant une vingtaine de personnes

Une vingtaine de personnes, pour certaines armées de couteaux, sont impliquées dans une rixe qui a éclaté jeudi 6 février peu avant 20 heures dans l'impasse Lahure à Douai. Deux hommes, âgés de 21 et 22 ans, ont été blessés à l'arme blanche et transportés au centre hospitalier, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.



L'un souffre de plaies saignantes à la joue, au bras et à la main. L'autre a été touché au crâne. Personne n'a été interpellé à la suite de l'affrontement.

Règlement de compte ?

Cette bagarre pourrait avoir un lien avec des faits qui se sont produits une heure plus tôt au même endroit, dans l'impasse Lahure. Un homme de 56 ans est soupçonné d'avoir mis des claques à un adolescent de 14 ans, qu'il accusait d'avoir cassé le pare-brise de son véhicule. Le quinquagénaire a été interpellé et placé en garde à vue.



Une heure plus tard, deux groupes d'individus ont donc voulu en découdre. Le commissariat de police de Douai à ouvert une enquête pour démêler cette affaire.