Douai : deux enfants de 2 et 4 ans découverts en pyjama et en chaussettes à l'aube dans la rue

C'est un passant, lundi 14 janvier vers 6h30, qui a prévenu la police, après être tombé sur deux enfants en bas âge qui déambulaient dans la rue.



Le garçonnet et la fillette, âgés respectivement de 2 et 4 ans, étaient en pyjama et marchaient à pied de chaussettes, frigorifiés.



Selon les premiers éléments de l'enquête, alors que le père se serait absenté pour raccompagner un ami au terme d'une longue soirée, la maman aurait quitté un temps le domicile, puis aurait réalisé en y revenant que ses enfants avaient disparu. Elle a appelé la police, qui venait de récupérer les bambins.

Les enfants placés

Les parents, dont le domicile est situé à plus de 200 mètres (avec un pont enjambant la Scarpe entre les deux endroits), se sont rendus sur les lieux. Le père, âgé de 27 ans, était en état d'ébriété. Il a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue.



La mère, âgée elle de 24 ans, a pu accompagner les enfants transportés par les pompiers au centre hospitalier. Elle y a été arrêtée vers 8 heures pour un placement en garde à vue. Elle était également alcoolisée.



Les deux parents devront répondre le 9 mai prochain devant la justice de délaissement d'enfants. Leurs enfants, eux, ont été placés.