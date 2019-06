La police lance un appel à témoins pour retrouver Melissa Gemeno, 22 ans, portée disparue depuis la fin d'après-midi du mardi 4 juin. Ce jour-là, le jeune femme a quitté le domicile conjugal vers 17h30 suite à une dispute avec son compagnon. Elle a été aperçue pour la dernière fois dans le quartier de la gare, et n'est pas réapparue depuis.



Melissa Gemeno pourrait se trouver avec son chien, de race Cane Corso.

Signalement

La jeune femme a des cheveux courts ondulés bruns, des yeux marrons, mesure 1m54 et est de corpulence forte.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d’un haut en laine noir, d’un legging noir avec des motifs sur les bords extérieurs, et portait des baskets blanches pointure 37-38



Par ailleurs, elle a un trou d’un ancien piercing à la lèvre inférieure gauche.

Si vous disposez d'informations susceptibles de faire avancer cette enquête, contactez la brigade criminelle du commissariat de Douai au 06.23.24.27.97 ou au 03.27.92.38.62.