Douai : et si la ville recevait Joe Biden ?

L'occasion qui fait le larron. Le maire de Douai, Frédéric Chéreau, a envoyé une invitation au nouveau président américain, Joe Biden, pour une prochaine venue dans sa ville.

"It would be an immense honor for Douai and its citizens if you decided, on a future visit to France, to spend a short time in the city whose name is so intimately linked to your inaugural oath" (ce serait un immense honneur pour Douai et ses habitants que lors d'une prochaine visite en France vous décidiez de passer du temps dans la ville qui est liée si intimement à votre serment, ndlr), propose l'édile de la ville du Nord dans une lettre à Joe Biden postée sur les réseaux sociaux. Il a également joint une photo de la plus vieille bible de Douai de librairie de la ville.

Une invitation pas anodine puisque le 20 janvier dernier, lors de la prise de pouvoir de Joe Biden, celui-ci a prêté serment sur une bible de Douai. Le 46e président, catholique contrairement à la majorité de ses prédécesseurs, protestants, a utilisé un exemplaire familial datant de 1893, de plus de 12 centimètres d'épaisseur.

Pour les catholiques, Douai revêt une importance particulière puisque c'est dans la ville du Nord que la bible a été traduite du latin à l’anglais pour la première fois, il y a plus de 400 ans. "La bible de Douai est le symbole d'un temps lors duquel Douai était un refuge pour les croyants, qui étaient alors menacés dans leur propre pays à cause de leur foi", écrit le maire. On ne sait pas encore si sa missive a trouvé preneur.