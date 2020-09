Douai : les Gilets jaunes font leur (timide) retour dans le centre-ville

Dans le Nord aussi, les Gilets jaunes font leur rentrée. Un petit groupe manifeste ce samedi 12 septembre au centre de Douai, en marge d'un appel national à la mobilisation. Vers 10 heures, on comptait une dizaine de personnes sur la Place d'Armes.À Paris, en revanche, les policiers attendent 4000 à 5000 manifestants suite à l'appel de la figure du mouvement Jérôme Rodrigues, qui avait par ailleurs appelé à la "désobéissance civile". Le mouvement des "Gilets jaunes", qui fêtera dans deux mois (le 17 novembre) sa deuxième bougie, cherche son second souffle après une première année où il a agité la France.Occupations de ronds-point, manifestations... le mouvement anti-élites et luttant pour davantage de justice fiscale et sociale a été particulièrement présent dans le Nord (Lille, Douai, Grande-Synthe...) et le Pas-de-Calais (Hénin-Beaumont ou Calais).