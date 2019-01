Douai : il braque un supermarché “pour rembourser une dette”, et finit en prison

Il était environ 17 heures, samedi 12 janvier, lorsqu'un homme paré d'un bonnet et armé d'un couteau a fait irruption dans le supermarché Lidl, situé boulevard de la République à Douai.



Sous la menace de sa lame, l'individu s'est fait remettre le contenu de la caisse de l'établissement, avant de prendre la fuite à pied.

18 mois ferme

Le braqueur a été repéré un peu plus tard par une patrouille de police, qui disposait de son signalement. Il a été interpellé en possession d'un couteau et placé en garde à vue, où il a avoué être l'auteur du vol à main armée. Aucune trace de son butin, en revanche. L'homme a déclaré avoir remis l'argent à un autre individu envers lequel il avait une dette.



Jugé lundi 14 janvier en comparution immédiate, le voleur âgé de 47 ans et déjà connu des services de police a écopé d'une peine de 18 mois de prison ferme. Avec mandat de dépôt.