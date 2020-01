Douai : importante opération de recherches dans la Scarpe, un sac d'école découvert flottant à la surface

Un important dispositif de recherches a été déployé dans l'après-midi de ce mardi 21 janvier autour du canal de la Scarpe et d'une de ses dérivations à Douai (Nord) pour une suspicion de disparition, peut-être d'un enfant, a-t-on appris auprès des pompiers du Nord.



Vers 16 heures, une dame qui se promenait le long du cours d'eau a alerté les secours après avoir entendu un bruit de chute dans l'eau, puis aperçu un sac à dos à la surface, a rapporté le parquet.

Deux heures de recherches

Les pompiers ont déployé une quinzaine d'hommes au total, avec deux unités subaquatiques et deux unités cynotechniques pour engager les recherches sur les berges et sur la Scarpe. La circulation fluviale a par ailleurs été interrompue au déclenchement du dispositif.



Les recherches ont finalement été levées vers 18h30, sans qu'aucune victime n'ait été trouvée. "Il n'y a pas d'éléments qui nous amènent à suspecter qu'un enfant ou un adulte soit tombé dans la Scarpe", a indiqué à France 3 le procureur de la république de Douai Frédéric Teillet. "Il se peut aussi que le sac ait tout simplement été jeté à l'eau, ou un autre objet", a-t-il complété, précisant qu'aucune disparition inquiétante n'était signalée ce mardi soir dans le secteur.